Américo se decidió a hablar sobre Yamila Reyna: "No he contrademandado"

Tras su formalización por violencia intrafamiliar al ser denunciado por su expareja Yamila Reyna, el cantante Américo se decidió a hablar del conflicto que mantiene en tribunales con la actriz.

Al conversar con el programa "Contigo en el taco", de Radio Amor, que emite Tevex, el músico rompió el silencio respecto a la situación judicial, sosteniendo que "han pasado siete meses y nunca he me referido al tema, porque la verdad está dentro de un espacio muy serio, muy profundo, en el cual debo ser muy responsable".

Pese a sostener que "los medios no son el lugar donde discutirlo, no tengo la obligación de hacerlo", igualmente entregó "un dato muy importante" sobre el caso: "En estas situaciones, en estos casos, donde se conoce un hecho de violencia intrafamiliar, legalmente no existe la contrademanda. Ahí se debe educar a la gente, pues yo no he contrademandado".

Esto en referencia a la acción judicial que emprendió el músico contra su expareja también por violencia intrafamiliar. En concreto, la figura legal se llama demanda reconvencional, que consiste en una demanda del demandado dentro de un mismo juicio, pero no constituye una nueva demanda distinta o independiente a la acción judicial principal.

"La cronología de todo esto, al mismo tiempo, está a mi favor. Por ahí dijeron 'ay, qué patético,ay, qué cobarde', pero no existe una contrademanda y en ese aspecto estoy muy tranquilo", aclaró Américo.