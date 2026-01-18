Las postales que dejó el paso de "Carmina Burana" por el Estadio Nacional
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación que probó Meneghini para el duelo de la U ante Racing
El triunfo de Colo Colo sobre Olimpia en su primer partido de 2026
Boric participó en la inauguración de nueva sala de lectura en la Biblioteca Nacional
Fotos Recientes
Los devastadores incendios forestales que tienen bajo catástrofe a Ñuble y Biobío
Las postales que dejó el paso de "Carmina Burana" por el Estadio Nacional
La U recibió el apoyo de su gente con banderazo antes de enfrentar a Racing en Concepción
Más de 40 mil personas llegaron al Estadio Nacional para la función gratuita de la obra “Carmina Burana”, un evento gratuito gratuito que contó con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados