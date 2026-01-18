Síguenos:
Las postales que dejó el paso de "Carmina Burana" por el Estadio Nacional

Más de 40 mil personas llegaron al Estadio Nacional para la función gratuita de la obra “Carmina Burana”, un evento gratuito gratuito que contó con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Relacionados