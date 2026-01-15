Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Soda Stereo Ecos suma cuarto concierto en Chile por éxito de ventas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El espectáculo se podrá ver en marzo de 2026.

Soda Stereo Ecos suma cuarto concierto en Chile por éxito de ventas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Por éxito de ventas y tras agotar tres presentaciones, el grupo Soda Stereo anunció un cuarto concierto de su show "Ecos" para Chile.

El espectáculo promete tener al trío original del grupo con Zeta Bosio, Charly Alberti y el fallecido Gustavo Cerati, quien se hará "presente" a través de la tecnología.

"No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", adelantó la banda argentina.

¿Cuándo es el cuarto show?

La cuarta presentación de Soda Stereo en Chile se realizará el 29 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. Los shows de 26, 27 y 28 de marzo de encuentran agotados.

Las entradas para esta nueva actuación se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este 20 de enero en Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada