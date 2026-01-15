Soda Stereo Ecos suma cuarto concierto en Chile por éxito de ventas

Por éxito de ventas y tras agotar tres presentaciones, el grupo Soda Stereo anunció un cuarto concierto de su show "Ecos" para Chile.

El espectáculo promete tener al trío original del grupo con Zeta Bosio, Charly Alberti y el fallecido Gustavo Cerati, quien se hará "presente" a través de la tecnología.

"No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", adelantó la banda argentina.

¿Cuándo es el cuarto show?

La cuarta presentación de Soda Stereo en Chile se realizará el 29 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. Los shows de 26, 27 y 28 de marzo de encuentran agotados.

Las entradas para esta nueva actuación se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este 20 de enero en Puntoticket.