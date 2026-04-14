Lindsey Stirling vuelve a Chile con su Duality Tour: Fecha y recinto confirmados

La violinista, bailarina y artista de música electrónica Lindsey Stirling finalmente regresa a Chile con su nueva gira Duality Tour 2026, trayendo un espectáculo que llega a saldar una deuda con los fanáticos chilenos tras la cancelación de su show de 2020 por el Covid-19.

Una de las estrellas más innovadoras del siglo XXI, que impulsó su carrera en YouTube con una visión innovadora de la cinemática impulsada por el violín y música electrónica, se presentará el próximo 4 de octubre en el Teatro Coliseo.

En esta gira, que también la llevará por otros países de Latinoamérica, se encuentra presentando su séptimo álbum, "Duality", y la propia Stirling admitió que ansiaba la oportunidad de volver a la región tras los frustrados planes de 2020.

"En 2020, estaba de camino a Bogotá, Colombia, para comenzar mi gira por Latinoamérica… cuando recibí un correo electrónico en pleno vuelo en el que me decían que teníamos que dar media vuelta y volver directamente a casa", recordó la artista en los inicios de la pandemia, por lo que ahora, seis años después, "estoy muy emocionada de poder volver finalmente, ver a mis fans y hacer una gira por Sudamérica. Tenía muchas ganas de que llegara este momento".

Entradas

Desde Transistor informaron que la venta de entradas será a través del sistema PuntoTicket, con una preventa para quienes se inscribieron en el sitio oficial de la artista a realizarse este miércoles 15 de abril, desde las 10:00 horas.

Posteriormente, habrá una preventa Spotify este jueves 16 de abril, desde las 10:00 horas; mientras que la venta general iniciará este viernes 17 de abril a las 10:00 horas.