Los Jonas Brothers transformaron Santiago en su propio hogar en un eufórico show

La banda Jonas Brothers tuvo un emotivo reencuentro con Chile este domingo, en el marco de su gira "Greetings from your Hometown".

Pasadas las 21:00 horas, el trío estadounidense subió al escenario del Movistar Arena junto a un conmovedor vídeo que hacía un recorrido por sus 20 años de trayectoria, abriendo los fuegos con "Feelin' Alive".

El cariño por el público local se hizo notar desde el primer momento a través de sus atuendos, ya que mientras Nick y Kevin lucieron chaquetas adornadas con parches de la bandera chilena, Joe -quien fue visto el fin de semana recorriendo diversos lugares de la capital- desató la locura total de los asistentes al mostrar en su espalda la coloquial expresión "¿Cachai?".

En un viaje musical que apeló directamente a la memoria de sus seguidores, el grupo intercaló temas de su último disco como "Love Me to Heaven" con clásicos de su época dorada como "S.O.S." y el incombustible himno de "Camp Rock,Gotta Find You / This Is Me".

Demostrando la cercanía con su fiel fanaticada, la banda además abrió un íntimo espacio acústico de peticiones donde complacieron al público interpretando los temas elegidos por los propios asistentes: "Just Friends,Take A Breath" y "First Time".

Con invitados y el factor nostalgia

El ritmo subió de intensidad con temas como "Waffle House,Vacation Eyes" y "Celebrate!" antes de dar paso a la popular artista urbana Katteyes, quien se tomó el escenario para interpretar el éxito viral "PONTE PONTE" luego de que los propios integrantes de la banda dieran diversas pistas sobre su participación durante el fin de semana en redes sociales.

El grupo dio paso a sus momentos individuales donde destacaron las versiones solistas de Joe y Nick dentro de un dinámico "megamix", para entregarle el protagonismo a Kevin, que sorprendió gratamente a la audiencia al cantar en solitario el tema "Changing" demostrando su evolución vocal.

Posteriormente, los ex Disney Channel continuaron el viaje a la nostalgia sorprendiendo con hits como "BB Good" y "That's Just The Way We Roll", dando la bienvenida al segundo invitado de la noche, el venezolano Danny Ocean, quien se unió al trío para interpretar el éxito "Me rehúso".

La recta final incluyó algunos de sus más grandes éxitos como "Backwards" y el clásico "Lovebug", sumado al infaltable "Burnin' Up" que contó con la icónica participación de su exguardaespaldas Big Rob.

El cierre definitivo llegó con un emotivo encore que inició con "Please Be Mine", tras la cual los hermanos se tomaron un momento para protagonizar un especial hito al realizar el gender reveal de una fanática -anunciando que el bebé será niño-, para finalmente despedirse con la nostálgica "When You Look Me in the Eyes".

Si bien la propuesta apela fuertemente a la nostalgia -tal como lo hicieron en su visita de 2024-, esta gira muestra una faceta mucho más relajada y de confianza de los hermanos sobre el escenario, demostrando una madurez que se refleja en la complicidad con sus seguidores quienes se mantienen fieles a través de los años.

Venta de entradas

Cabe recordar que los Jonas Brothers tienen un segundo show agendado para este lunes 11 de mayo en el Movistar Arena, contando con las últimas disponibles a través del sistema PuntoTicket.