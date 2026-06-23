Los Tres tocó en el Metro para anunciar show por los 30 años del MTV Unplugged

Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina se tomaron la estación Baquedano del Metro para, de la mano de siete canciones, lanzar la celebración de los 30 años de su legendario show desenchufado para la cadena MTV.

Con "Gato por liebre,La torre de Babel" y "Hojas de té" como inicio, Los Tres deleitó a centenares de personas que pasadas las 15:30 horas circulaban por la concurrida combinación de las líneas 1 y 5 del ferrocarril santiaguino.

La presentación sirvió como hito para presentar un concierto que el cuarteto de Concepción dará el 14 de noviembre próximo, en el Movistar Arena, en "un espectáculo inspirado en el histórico Los Tres Unplugged".

Así, se "se revivirá en gran formato el repertorio de aquel inolvidable MTV Unplugged, registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, Florida", destacó la producción, agregando que la venta general de entradas comenzará a las 10:00 horas del jueves 25 de junio, a través de Puntoticket, con valores aún no revelados.