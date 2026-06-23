Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.7°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Los Tres tocó en el Metro para anunciar show por los 30 años del MTV Unplugged

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuarteto sorprendió a pasajeros del ferrocarril metropolitano con siete canciones en la estación Baquedano.

Los Tres tocó en el Metro para anunciar show por los 30 años del MTV Unplugged
 Gustavo Arismendi/Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina se tomaron la estación Baquedano del Metro para, de la mano de siete canciones, lanzar la celebración de los 30 años de su legendario show desenchufado para la cadena MTV.

Con "Gato por liebre,La torre de Babel" y "Hojas de té" como inicio, Los Tres deleitó a centenares de personas que pasadas las 15:30 horas circulaban por la concurrida combinación de las líneas 1 y 5 del ferrocarril santiaguino.

La presentación sirvió como hito para presentar un concierto que el cuarteto de Concepción dará el 14 de noviembre próximo, en el Movistar Arena, en "un espectáculo inspirado en el histórico Los Tres Unplugged".

Así, se "se revivirá en gran formato el repertorio de aquel inolvidable MTV Unplugged, registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, Florida", destacó la producción, agregando que la venta general de entradas comenzará a las 10:00 horas del jueves 25 de junio, a través de Puntoticket, con valores aún no revelados.

 

Imagen foto_00000002
El setlist de Los Tres en el Metro (Foto: Gustavo Arismendi/Cooperativa)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada