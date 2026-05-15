Louis Tomlinson regresa a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante británico Louis Tomlinson confirmó su regreso a Chile para 2027 en el marco de su gira "How Did I Get Here? Tour".

A más de dos años de su última visita, el exintegrante de One Direction se presentará el 31 de marzo en el Movistar Arena.

La gira actual del artista viene de la mano del lanzamiento de "How Did I Get Here?", su último álbum de estudio lanzado el pasado enero, del que se desprenden singles como "Lemonade,Imposter" y "Sunflowers".

Venta de entradas

La venta de entradas para Louis Tomlinson comenzará con la preventa del artista el viernes 22 de mayo a las 10:00 horas, la cual requiere una inscripción previa a través de su sitio web oficial.

Posteriormente, iniciará la preventa para clientes de la compañía telefónica y el banco auspiciador, el lunes 25 de mayo a las 11:00 horas.

Finalmente, la venta general de entradas se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo a las 11:00 horas. Todo el proceso se realizará a través del sistema PuntoTicket.