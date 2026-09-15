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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Luis Fonsi confirma concierto en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El puertorriqueño regresará con 2027 con su gira "Mar Infinito".

Luis Fonsi confirma concierto en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
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El cantante Luis Fonsi anunció su regreso a Chile para 2027 de la mano de su gria mundial "Mar Infinito".

El puertorriqueño, que volverá al país a una década de su hit "Despacito", presentará un espectáculo basado en su extensa carrera incluyendo sus lanzamientos más recientes, "Cambiaré" y "Me Despido".

"La producción de 'Mar Infinito World Tour 2027' contará con tecnología de última generación, un impactante diseño de iluminación y una propuesta audiovisual de gran formato", agregó un comunicado.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Luis Fonsi en Chile se realizará el próximo 1 de abril de 2027 en el Santander Arena (ex Movistar Arena).

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de sistema Puntoticket.

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