Luz Casal: "Cuando superé mi segundo cáncer decidí cantar 'Gracias a la vida'"

La cantante Luz Casal, voz del himno "No me importa nada", visitará diversas ciudades de Chile durante el mes de octubre.

Esta será su primera visita al país desde 2019 y, pese a no visitar Santiago, asegura que le "hace mucha ilusión" retornar y reencontrarse con "gente amiga, con fans leales y fieles".

"Tendré los sentidos lo suficientemente te despiertas como para no perder todo aquello que suceda a mi alrededor. Sobre los shows, cualquier concierto ya te produce ilusión, pero hay veces que están cargados de otras emociones lo que lo hacen todavía más interesante", agregó la europea en conversación con Cooperativa.

A diferencia de su última actuación, esta vez Casal volverá a Chile convertida en marquesa luego de que el Rey Felipe VI le otorgara ese título nobiliario en junio pasado por su aporte a la cultura española.

"Es un verdaderamente un honor, pero realmente no cambia nada. No me sirve para evitar colas ni me van a dar un asiente preferente", señaló con humor la artista.

Gracias a la vida

Sobre su acercamiento con la música chilena, Luz Casal indicó que "hay una buena escena y buenos músicos, he estado escuchando varios artistas en los últimos tres meses".

"Aunque no sólo ahora, sino que desde siempre", acota la española, quien promete tener en su repertorio "Gracias a la vida", el clásico internacional de Violeta Parra.

"Hay clásicos importantísimos para nuestro idioma y yo tengo un ejemplo de eso en mi repertorio: después de haber pasado por mi segundo cáncer (cáncer de mama en 2010) decidí que iba a cantar por primera vez 'Gracias a la vida'", detalló.

Además sostuvo que esta canción "es un caso concreto que no corresponden al presente o a los nuevos músicos chilenos, pero si tiene que ver con la importancia de Chile en el mundo y la música popular".

Fechas de Luz Casal en Chile

Estas son las fechas de Luz Casal en Chile en 2025: