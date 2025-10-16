Mala Rodríguez cierra octubre con 3 shows en Chile

La española Mala Rodríguez se presentará en Chile cerrando el mes de octubre, con tres conciertos, dos en Santiago y uno en Valparaíso, en el marco de los 25 años de su disco "Lujo Ibérico".

La voz del hip hop ibérico comenzará su periplo el 30 de octubre en el Bar Ruta 78, siguiendo el 31 de octubre en Club Chocolate y cerrando el 1 de noviembre en Club Segundo Piso de Valparaíso.

"Cada fecha contará con destacadas figuras de la escena local que abrirán los shows: Rayokuza & DJ Oezy en la primera noche, Aura Baby el 31 de octubre, y DJ Transe y Ammeli en el cierre de Valparaíso", detalló la producción

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketone (Santiago) y PortalTickets (Valparaíso), con valores desde los 20.700 pesos.