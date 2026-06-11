Maná vuelve a Chile para celebrar 40 años de carrera: Fecha y recinto

La banda mexicana Maná anunció su regreso a Chile en el marco de su gira "Vivir Sin Aire Tour".

A pocas horas de presentarse en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el grupo anunció su show en el Estadio Monumental para el próximo 5 de diciembre.

En esta ocasión, los intérpretes de "Oye Mi Amor" celebrarán cuatro décadas de trayectoria con un tour especial para estadios.

Además, esta será la única oportunidad para sus fanáticos chilenos de ver a Fher Olvera y compañía en suelo nacional este 2026.

Venta de entradas

En tanto, la productora Bizarro confirmó que la información sobre las entradas para Maná será anunciada próximamente.

Cabe recordar que la última visita de la banda mexicana a Chile se concretó en febrero de 2024, cuando fueron parte del Festival de Viña de dicho año. Asimismo, hicieron un concierto en solitario en el Movistar Arena.