La Roja sacó cuentas positivas en el Ranking FIFA tras su gira por Europa

La selección chilena sacó cuentas alegres tras su gira por Europa al escalar tres posiciones en el Ranking de la FIFA, el último que publicó el ente rector antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

El elenco nacional ganó 5,26 puntos tras haber caído ante Portugal (1-2) y haber vencido a RD Congo (2-1), lo que le permitió escalar a casillero 51 de la clasificación mundial.

Además, la Roja superó a Perú entre los elencos de Conmebol para situarse en la octava posición entre los conjuntos sudamericanos.

En la parte alta, Argentina se apoderó de la primera posición por encima de España, que se mantiene segunda, y Francia, que cedió el liderato para ubicarse tercera.

Ranking FIFA

1. Argentina: 1877.27 (+1)

2. España: 1874.71 (0)

3. Francia: 1870.70 (-2)

4. Inglaterra: 1828.02 (0)

5. Portugal: 1767.85 (0)

6. Brasil: 1765.86 (0)

7. Marruecos: 1755.10 (+1)

8. Países Bajos: 1753.57 (-1)

9. Bélgica: 1742.24 (0)

10. Alemania: 1735.77 (0)

Equipos de Conmebol