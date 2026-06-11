Rodrigo Wagner: AC contra Grau puede fijar estándar incumplible para la autoridad entrante

El economista Rodrigo Wagner advirtió en Cooperativa que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau no solo implica una pérdida de tiempo para el Congreso, sino que en un futuro puede generar un "estándar incumplible" para quienes lleven las cuentas fiscales, responsabilidad que hoy está en manos de Jorge Quiroz.

En El Primer Café, el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez primero cuestionó que el libelo impulsado por republicanos y libertarios insista en la existencia de "un error aritmético" en las proyecciones de deuda de la Administración Boric, pero sin evidenciarlo con planillas.

"Es sorprendente cuántos pueblos se ha pasado esto (...), estas cosas no hacen bien y aparte, generan un estándar incumplible para la autoridad entrante. O sea, ya las autoridades fiscales tienen un trabajo súper complicado, y si esto sale, le van a encontrar una coma en alguna esquina al director de Presupuesto, y lo van a empezar a joder", alertó el experto.

Después de que el ministro Quiroz descartara que esto marque un precedente para acusarlo a él, pues confía en cumplir las proyecciones del Gobierno de Kast, Wagner insistió: "Si nos metemos al barro, es por cualquier cosa, no sería porque no le achunta (en las estimaciones). No es ojo por ojo, es ojo por pata (sic). Empiezan a fabricarse escándalos por cualquier cosa, y creo que debemos tener mucho cuidado. Hay que tener un estándar más alto para acusar a alguien".

Por lo demás, el economista cree que una acción de este tipo "genera un ambiente muy poco conducivo a solucionar los problemas fiscales de fondo, sobre todo cuando se ocupa algo tan liviano, y habiendo problemas tan concretos" de corto plazo, por lo que "el costo-oportunidad de esto ocupa mucho ancho de banda que se podría usar para otras cosas en el Parlamento".

A su turno, el director de la Fundación Chile 21, Luis Eduardo Escobar, señaló que "en una primera pasada, no me parece que haya una violación a la Constitución por hacer mal las proyecciones", aunque admitió que "hay acuerdo transversal de que las proyecciones de ingreso estaban mal hechas".

De todos modos, "creo que no es una buena cosa para el país que andemos haciendo acusaciones constitucionales con tanta frecuencia... no cabe ninguna duda de que había un problema con las proyecciones y además, fueron dos años seguidos y se venía arrastrando desde antes. Es una cosa que no se solucionó y que se debe abordar seriamente, y la acusación constitucional no sirve para resolver el problema", cerró.

"Un capricho"

"Encuentro que la acusación constitucional no se justifica, y no solo eso, sino que daña mucho la imagen de Chile", aseveró, por su parte, la académica Gabriela Clivio, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, matizando: "No es que me parezca que Grau hizo un buen trabajo particularmente, pero Chile está por sobre las personas que tienen cargos públicos en el país".

"El tema de la imagen país, la credibilidad y la reputación que Chile ha construido está muy por arriba de las personas como para deteriorarla por un capricho", remarcó.

En la misma línea, el académico Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, reflexionó que "más allá de lo político, en general no ayuda estar disparando acusaciones constitucionales para todos lados, en todos los gobiernos, porque sí (...) Si un ministro viola la Constitución debería ser acusado, y si no, no. Uno quisiera que se respetara eso", aunque dijo "no tener idea" de si el caso de Grau encaja con aquel precepto.