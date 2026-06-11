Cooperativa se toma el Mundial 2026: cobertura total al aire y en plataformas digitales

El Mundial 2026 ya está aquí y Cooperativa despliega todo su potencial informativo para llevar cada detalle del torneo más importante del planeta a todos los rincones. A través de una propuesta multiplataforma, el equipo de Cooperativa Deportes combinará la mística y pasión de la transmisión radial tradicional con la inmediatez y el análisis de sus soportes digitales.

La emoción del relato de Ernesto Díaz, Ivo Bay y Rodrigo Contreras se concentrará en las citas más importantes del certamen, con la señal en vivo de Cooperativa presente en los partidos clave de la fase de grupos, asegurando un seguimiento exhaustivo desde el pitazo inicial, para luego dar paso a la cobertura completa e ininterrumpida de todas las fases finales del torneo.

En paralelo, Cooperativa.cl se transformará en el búnker digital de los fanáticos del fútbol, con marcadores virtuales en tiempo real para la totalidad de los encuentros, complementados con completas estadísticas, análisis y reportes de última hora que permitirán a los usuarios seguir el torneo de forma digital.

Los hitos más relevantes de cada jornada, las polémicas y las tendencias del campeonato tendrán un espacio privilegiado tanto en la web como en nuestras redes sociales.

Con este despliegue integral, Cooperativa reafirma su histórico compromiso con los grandes eventos del deporte mundial, adaptándose a las necesidades de los usuarios, ya sea escuchando en radio, aplicación o vía web, pero también en las redes donde las personas comparten contenidos, pero siempre con el sello de calidad, rigurosidad y pasión de siempre.

Cinco claves de Cooperativa para el Mundial 2026

Transmisión radial de elite : relato en vivo y directo de los compromisos decisivos de la fase de grupos y cobertura total de las fases finales del campeonato

: relato en vivo y directo de los compromisos decisivos de la fase de grupos y cobertura total de las fases finales del campeonato Marcadores virtuales totales : actualización minuto a minuto y en tiempo real de absolutamente todos los partidos en Cooperativa.cl

: actualización minuto a minuto y en tiempo real de absolutamente todos los partidos en Cooperativa.cl Estadísticas completas : tablas de posiciones, goleadores y otros detalles del Mundial actualizados de forma permanente en la plataforma web

: tablas de posiciones, goleadores y otros detalles del Mundial actualizados de forma permanente en la plataforma web Contenido diario destacado : noticias, curiosidades y más de cada jornada mundialista

: noticias, curiosidades y más de cada jornada mundialista Cobertura en redes sociales: las principales tendencias del torneo, resultados y lo que quieres saber, también en las redes donde compartes con tus amigos

¡Al aire! Primera lista de partidos confirmados