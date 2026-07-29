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Manuel Turizo vuelve a Chile: en solitario y en un festival
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Aún sin fecha, el monteriano es el primer confirmado del Vibra Fest 2026.
Aún sin fecha, el monteriano es el primer confirmado del Vibra Fest 2026.
El colombiano Manuel Turizo anunció su regreso a Chile, por partida doble, porque estará en el país durante diciembre para presentarse en solitario y también como parte del line up del festival Vibra Fest 2026.
El intérprete de "La Bachata" o "Una Lady Como Tú" ofrecerá un concierto el 7 de diciembre en el Arena Monticello, bajo el concepto de side show.
Las entradas para esta fecha estarán a la venta desde las 18:00 horas del 30 de julio, a través de Ticketmaster.
Turizo se convierte así en el primer confirmado de la edición de este año de Vibra Fest, que aún no confirma su fecha ni recinto.