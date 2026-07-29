Manuel Turizo vuelve a Chile: en solitario y en un festival

El colombiano Manuel Turizo anunció su regreso a Chile, por partida doble, porque estará en el país durante diciembre para presentarse en solitario y también como parte del line up del festival Vibra Fest 2026.

El intérprete de "La Bachata" o "Una Lady Como Tú" ofrecerá un concierto el 7 de diciembre en el Arena Monticello, bajo el concepto de side show.

Las entradas para esta fecha estarán a la venta desde las 18:00 horas del 30 de julio, a través de Ticketmaster.

Turizo se convierte así en el primer confirmado de la edición de este año de Vibra Fest, que aún no confirma su fecha ni recinto.