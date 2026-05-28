María José Quintanilla confirmó un tercer concierto en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

La cantante María José Quintanilla reafirmó su popularidad en el país y anunció que realizará una tercera presentación en el Movistar Arena en el mes de octubre.

Luego de haber agotado los boletos para sus shows del 4 y el 13 de octubre, la voz de "Fue difícil" confirmó en sus redes sociales que realizará una nueva actuación "porque ningún pariente se queda fuera de esta fiesta".

"Me ha costado mucho poder verbalizar cómo me siento con todo lo que nos ha pasado este último tiempo", agregó Quintanilla, visiblemente emocionada.

Tercera fecha de María José Quintanilla

El tercer concierto de María José Quintanilla en el Movistar Arena quedó fijado para el próximo 20 de octubre. Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket este 5 de junio.