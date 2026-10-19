María José Quintanilla reagendó show en el Santander Arena por condiciones climáticas extremas

La cantante María José Quintanilla anunció la reprogramación de su tercer y último concierto en el Santander Arena por las extremas condiciones metereológicas anunciadas para estos días.

En sus redes sociales la voz de "Déjalo" señaló que "lo primero es cuidarnos" y confirmó que "como declararon alerta roja y no sabemos las consecuencias que pueden suceder, se decidió suspender el concierto de este 20 de octubre".

Además adelantó que el evento se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre.

Esta es la segunda vez que María José Quintanilla suspende uno de sus shows en el Santander Arena por un clima adverso. La semana pasada la ex "Rojo" tuvo que aplazar una presentación por el aluvión ocurrido en Las Condes.