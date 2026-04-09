Morat anuncia sexta fecha en Chile: venta de entradas

La banda colombiana Morat confirmó un sexto show en Chile, luego de agotar rápidamente las entradas para sus presentaciones anteriores.

El nuevo show se realizará el próximo miércoles 16 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional "Ya Es Mañana World Tour", con la que regresan tras un exitoso 2025 marcado por importantes logros.

Entre estos hitos destaca la obtención de su primer Latin Grammy en la categoría "Mejor Álbum Pop/Rock" por su disco "Ya es Mañana", que consolidó su presencia en la música latina.

Venta de entradas

La venta de entradas para la sexta presentación de Morat en Chile comenzará el viernes 10 de abril a las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.