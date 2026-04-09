Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Morat anuncia sexta fecha en Chile: venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda colombiana volverá a suelo nacional de la mano de su gira "Ya Es Mañana World Tour".

Morat anuncia sexta fecha en Chile: venta de entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda colombiana Morat confirmó un sexto show en Chile, luego de agotar rápidamente las entradas para sus presentaciones anteriores. 

El nuevo show se realizará el próximo miércoles 16 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional "Ya Es Mañana World Tour", con la que regresan tras un exitoso 2025 marcado por importantes logros.

Entre estos hitos destaca la obtención de su primer Latin Grammy en la categoría "Mejor Álbum Pop/Rock" por su disco "Ya es Mañana", que consolidó su presencia en la música latina. 

Venta de entradas

La venta de entradas para la sexta presentación de Morat en Chile comenzará el viernes 10 de abril a las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada