Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Pet Shop Boys agenda show en Santiago tras su paso por Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo británico será una de las atracciones del próximo Festival.

Pet Shop Boys agenda show en Santiago tras su paso por Viña 2026
El grupo Pet Shop Boys anunció un concierto en Santiago para su próxima visita a Chile en el mes de febrero.

Los británicos ya estaban confirmados como una de las atracciones principales del Festival de Viña del Mar 2026, con un show fijado para el lunes 23 de febrero.

Aprovechando ese viaje al país, Neil Tennant y Chris Lowe decidieron agregar una presentación en la capital en el marco de su gira de grandes éxitos "Dreamworld".

¿Cuándo y dónde es?

El show de Pet Shop Boys en Santiago se realizará en el Movistar Arena el 27 de febrero de 2026.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes 12 de enero en Puntoticket.

