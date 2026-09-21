Placebo confirma regreso a Chile: fecha y recinto

La banda británica de rock alternativo Placebo anunció su regreso a Chile durante 2027, en el marco de su gira "30th Anniversary Tour", que se centra en sus dos primeros discos de estudio: "Placebo" y "Without You I'm Nothing".

Así, el repertorio incluye muchos de sus temas más emblemáticos, como "Nancy Boy,Pure Morning,Every You Every Me" o "Teenage Angst"; algunos que no han sido tocados en vivo hace años.

El show será el sexto que Placebo dará en Chile, tras los conciertos de 2005, 2007, 2010, 2014 y 2024, visita en que sumó dos fechas en el entonces Movistar Arena.

Fecha, recinto y entradas para Placebo 2027

El concierto de Placebo en Chile será el 6 de marzo de 2027, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en su primera vez en dicho recinto deportivo santiaguino.

La venta de entradas comenzará este martes 22 de septiembre, desde el mediodía, para los clientes del banco auspiciador; mientras que el público general podrá adquirir tickets desde el jueves 24 de septiembre.

Los boletos tienes valores desde 57.500 pesos, en galería sur; hasta 201.300 pesos, en pacífico central, con cargo incluido, a través de Ticketmaster.