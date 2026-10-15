Qué son los "freebies": La tradición ARMY que acompaña los shows de BTS en Chile
En la espera del primer show del grupo en el Estadio Nacional, varios fanáticos intercambiaron objetos conmemorativos.
En la espera del primer show del grupo en el Estadio Nacional, varios fanáticos intercambiaron objetos conmemorativos.
Con antecedentes en los años 60, cuando fandoms como el de "Star Trek" solían compartir recuerdos y objetos relacionados con sus intereses, los freebies comenzaron a tomar fuerza dentro del K-pop a inicios de los años 2000.
Una década más tarde, se popularizaron internacionalmente, dando paso a la creación de photocards, stickers y otros productos hechos por los fans, repartidos en eventos y conciertos masivos.
En tanto, la intención de los seguidores de grupos como BTS es celebrar y compartir el cariño que tienen por el grupo con sus pares, además de poner a prueba su creatividad con diseños que pueden variar entre los emotivo y el humor.
Asimismo, no es esencialmente necesario intercambiar artículos con otros fanáticos, ya que su intención es entregar un recuerdo de una experiencia compartida.