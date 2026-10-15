Qué son los "freebies": La tradición ARMY que acompaña los shows de BTS en Chile

Un llavero impreso en 3D, muchas photocards, caramelos y hasta un contrato de confidencialidad en sobre cerrado. En las afueras del Estadio Nacional, infinitas manos se cruzaron este miércoles en el ritual de los freebies, una celebración comunitaria que se da antes del inicio de los conciertos de BTS.



La muestra de afecto y ternura son pequeños regalos autoproducidos que los fans de la banda surcoreana -denominado ARMY- y se intercambian mientras hacen largas filas para ingresar al recital, cuyo primer show en Chile tuvo lugar este miércoles.



A nueve años de su última visita, el septeto -conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- regresó con el "Arirang World Tour", que promociona su décimo álbum de estudio del mismo nombre tras reactivar su carrera grupal después de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

¿Qué son los freebies?

Con antecedentes en los años 60, cuando fandoms como el de "Star Trek" solían compartir recuerdos y objetos relacionados con sus intereses, los freebies comenzaron a tomar fuerza dentro del K-pop a inicios de los años 2000.

Una década más tarde, se popularizaron internacionalmente, dando paso a la creación de photocards, stickers y otros productos hechos por los fans, repartidos en eventos y conciertos masivos.

En tanto, la intención de los seguidores de grupos como BTS es celebrar y compartir el cariño que tienen por el grupo con sus pares, además de poner a prueba su creatividad con diseños que pueden variar entre los emotivo y el humor.

Asimismo, no es esencialmente necesario intercambiar artículos con otros fanáticos, ya que su intención es entregar un recuerdo de una experiencia compartida.