Roots reggae de vuelta: hawaiano Mike Love anuncia show en Santiago

El cantante estadounidense Mike Love confirmó su regreso a Chile, que lo llevará el 18 de noviembre al escenario del Club Chocolate, en el Barrio Bellavista de Santiago.

Nacido en Hawái, el multiinstrumentista está presentando en vivo el nuevo single "Sent Us Away", invitación de la banda SunDub que también cuenta con la leyenda jamaicana del reggae Earl "Chinna" Smith, así como lo mejor de su más reciente disco, "Teachers", lanzado el 2025.

Las entradas para el show del músico, que mezcla roots reggae con influencias del rock, soul, blues, flamenco, jazz e incluso de la música clásica, están a la venta a través de Puntoticket, con un valor general de 41.400 pesos.