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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Ruidosa Fest posterga su edición 2026 ante complejo escenario económico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se iba a realizar en octubre.

Ruidosa Fest posterga su edición 2026 ante complejo escenario económico
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El Ruidosa Fest anunció la postergación de su edición 2026, la cual se iba a realizar los próximos 2 y 3 de octubre en el Parque O'Higgins.

A través de un comunicado, la producción explicó que trabajó durante los últimos meses para reunir las condiciones artísticas y logísticas que permitieran la realización del evento. Sin embargo el complejo escenario económico derivó en su postergación para 2027.

"Sabemos que este cambio puede generar frustración y lamentamos sinceramente los inconvenientes que pueda ocasionar", señalaron desde la organización.

Sobre las entradas, la producción anunció que estas serán válidas para cuando se realice el evento el próximo año. "Estamos trabajando para que esta nueva edición nos permita presentar el festival y la propuesta artística que queremos compartir con ustedes", puntualizaron.

La postergada edición de Ruidosa Fest tenía como protagonistas a Tokischa, Lola Índigo, Pablo Vittar, Ana Tijoux, Cancamusa, Denisse Malebrán, Karla Melo, Dúo Pajaritos, Camila Moreno, Loyaltty, Soulfía, KUINA y Francisca Valenzuela.

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