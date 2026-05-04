Sernac oficia a productora de los shows de BTS en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor emitió un oficio en contra de la productora DG Medios a propósito de los conciertos que el grupo BTS ofrecerá en Chile en el último trimestre del año.

De acuerdo a la entidad, la acción "tiene como objetivo que los responsables del evento entreguen información precisa sobre las condiciones en la venta de las entradas", ya que aseguran haber recibido cerca de 700 reclamos por "diversos tipos fallas en la adquisición de boletos".

"Las personas indican que durante la comercialización de los tickets, realizada por la empresa Ticketmaster, presentó un colapso sistemático, lo que se suma a prolongadas fallas técnicas, rechazo de membresías exclusivas para titulares del club de fans ARMY Membership y la proliferación de sitios web fraudulentos lo que contribuye a la inseguridad digital", agregaron.

En paralelo Sernac realizó la misma acción de oficia contra Delegación Presidencial Metropolitana, el Instituto Nacional del Deporte y la Municipalidad de Ñuñoa, debido a la programación del Festival MUDA en el Parque Estadio Nacional para el 16 y 17 de octubre.

Los shows de BTS en Chile están agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.