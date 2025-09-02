Sex Pistols canceló su gira por Latinoamérica

"Que Dios los bendiga, y que Dios salve la muñeca", lanzó Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols, en el mensaje con que la banda británica anunció la cancelación de su gira por América Latina, que incluía un show en Santiago.

"Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo. La buena noticia es que el cirujano dijo que volveré a tocar la guitarra en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años", agregó el músico.

El concierto en Chile de los "padres" del punk inglés estaba agendado para este 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, y la productora Free Fall detalló que "la devolución de entradas se realizará a partir del 15 de septiembre por Puntoticket".