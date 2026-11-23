El masivo concierto que 31 Minutos ofrecerá en el estadio Claro Arena en diciembre anunció que habrá un recorrido de transporte gratuito para sus asistentes.

Se trata de buses de acercamiento que partirán desde la estación de metro Los Dominicos hacia el recinto ubicado en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Estos comenzarán su trayecto desde las 16:00 horas en las salidas del metro por calle Apoquindo y General Blanche. Los buses saldrán a medida que se llenen, con una última salida a las 19:15 horas. El embarque será por orden de llegada y bastará con presentar la entrada al espectáculo.

Los pasajeros bajarán en calle La Plaza, entre Camino El Alba y Camino Las Flores, y desde allí deberán caminar hasta el recinto. Desde ese mismo punto saldrán los buses de regreso a Los Dominicos, entre las 20:30 y las 22:00 horas.

El show de 31 Minutos en Claro Arena será el domingo 20 de diciembre a las 19:00 horas. Entradas disponibles en sistema Puntoticket.