Show de A Perfect Circle cambia de recinto y anuncia nueva venta de entradas
El show de los estadounidenses se realizará el 29 de noviembre.
El show de los estadounidenses se realizará el 29 de noviembre.
Luego de varios días sin novedades y tras haber cancelado una venta de entradas, la productora Transistor entregó nuevos detalles del prometido show de A Perfect Circle en Chile.
Originalmente el concierto había ubicado en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, la organización confirmó un cambio de recinto y ahora el espectáculo se trasladará al Hipódromo Chile, también en la comuna de Independencia.
Entre los detalles que se mantuvieron intactos está la presencia de Puscifer como acto de apertura y la fecha del 29 de noviembre.
Además se anunció que la venta de entradas comenzará a las 10:00 horas de este viernes 22 de mayo en sistema Puntoticket.
Los valores de los boletos comenzarán en los $69.000 para Galería y llegarán hasta los $115.000 en Cancha General.