Show de A Perfect Circle cambia de recinto y anuncia nueva venta de entradas

Luego de varios días sin novedades y tras haber cancelado una venta de entradas, la productora Transistor entregó nuevos detalles del prometido show de A Perfect Circle en Chile.

Originalmente el concierto había ubicado en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, la organización confirmó un cambio de recinto y ahora el espectáculo se trasladará al Hipódromo Chile, también en la comuna de Independencia.

Entre los detalles que se mantuvieron intactos está la presencia de Puscifer como acto de apertura y la fecha del 29 de noviembre.

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Además se anunció que la venta de entradas comenzará a las 10:00 horas de este viernes 22 de mayo en sistema Puntoticket.

Los valores de los boletos comenzarán en los $69.000 para Galería y llegarán hasta los $115.000 en Cancha General.