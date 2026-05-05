Posponen venta de entradas para show de A Perfect Circle en Chile

La venta de entradas para el esperado regreso de la banda A Perfect Circle a Chile ha sido aplazada.

A través de sus redes sociales, la productora anunció que la venta de tickets, programada originalmente para este miércoles 6 de mayo, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Mediante un breve comunicado, la organización señaló: "¡Fans de A Perfect Circle! La fecha de venta de entradas para nuestro próximo concierto se pospone. Pronto les comunicaremos la nueva fecha y todos los detalles. Gracias por su paciencia".

Pese a la falta de razones oficiales, la medida coincide con las críticas tras el reciente festival Rockout en el mismo recinto. Los incidentes ocurridos en dicho evento pusieron en duda la seguridad del lugar para futuros espectáculos masivos.

Al respecto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, criticó duramente la situación señalando que "los incidentes en las afueras del Santa Laura confirman que una vez más no se cumplieron los requisitos mínimos de seguridad. Para peor, los municipios tenemos las manos atadas para evitar que eventos de alto riesgo perturben la vida de los vecinos".

Aun así, el show junto a Puscifer se mantiene para el próximo 29 de noviembre, marcando el esperado regreso de la agrupación liderada por Maynard James Keenan tras 13 años de ausencia desde su debut en Lollapalooza Chile.