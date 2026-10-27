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Simple Plan regresa a Chile en 2027: Fecha y recinto confirmados
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los canadienses llegarán al país luego de más de una década.
Los canadienses llegarán al país luego de más de una década.
El grupo Simple Plan anunció su regreso a Chile de la mano de su gira mundial "Bigger Than You Think!".
Los canadienses concretarán su retorno a una década de su último show en el país con un espectáculo que incluirá a la banda estadounidense All Time Low y los chilenos de Estoy Bien.
Además de Chile, el recorrido por la región de Simple Plan incluye a Perú, Argentina y Brasil.
El show de Simple Plan en Chile fue agendado para el próximo sábado 8 de mayo de 2027 en el Santander Arena.
Las entradas se pondrán a la venta en sistema Puntoticket este 30 de octubre.