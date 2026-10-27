Simple Plan regresa a Chile en 2027: Fecha y recinto confirmados

El grupo Simple Plan anunció su regreso a Chile de la mano de su gira mundial "Bigger Than You Think!".

Los canadienses concretarán su retorno a una década de su último show en el país con un espectáculo que incluirá a la banda estadounidense All Time Low y los chilenos de Estoy Bien.

Además de Chile, el recorrido por la región de Simple Plan incluye a Perú, Argentina y Brasil.

Fecha y recinto

El show de Simple Plan en Chile fue agendado para el próximo sábado 8 de mayo de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas se pondrán a la venta en sistema Puntoticket este 30 de octubre.