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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Tan Biónica vuelve a Chile con la gira de su disco "El Regreso"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los argentinos cuentan con colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag en su último disco.

Tan Biónica vuelve a Chile con la gira de su disco
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El cuarteto Tan Biónica llegará nuevamente a Santiago, ahora en el marco de "El Regreso Tour", gira que ya cuenta con más de una decena de fechas por Sudamérica y Europa, y en la que los argentinos presentan en vivo el álbum homónimo, ñanzado en noviembre del 2025.

Se trata de su primer material discográfico en más de 10 años e hito desde su reunión en el 2023, pues cuenta con 10 canciones inéditas, entre ellas destacadas colaboraciones: Nicki Nicole en "Boquitas pintadas", Andrés Calamaro en "Mi vida" y Airbag para "Tus cosas".

El show en Santiago será el 6 de septiembre en el Teatro Caupolicán, y las entradas saldrán a la venta el 28 de mayo, desde las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket, con valores desde 40.000 pesos.

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