Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.6°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Tarja Turunen, histórica voz de Nightwish, vuelve a Chile: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La soprano finlandesa regresa a escenarios nacionales de la mano de su nuevo álbum "Frisson Noir".

Tarja Turunen, histórica voz de Nightwish, vuelve a Chile: Fecha, recinto y entradas
 Tim Tronckoe

Marko Hietala, Apocalyptica, Dani Filth y Chad Smith son algunas de las figuras que colaboraron con la finlandesa en su último disco.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tarja Turunen, la histórica voz de la banda finlandesa de metal sinfónico Nightwish, regresa a Chile con un show en solitario.

La soprano finlandesa trae a los escenarios nacionales su gira "Frisson Live 2027", presentándose el próximo 7 de junio en el Teatro Coliseo, en Santiago.

El espectáculo llega de la mano de su más reciente álbum, "Frisson Noir", lanzado en junio pasado y donde tiene colaboraciones con figuras como Marko Hietala, Apocalyptica, Dani Filth y Chad Smith.

Nightwish fue duramente criticada por el despido de Turunen al final de su gira de 2005 mediante una carta abierta publicada en la web oficial del grupo, con la propia cantante asegurando posteriormente que la banda quería "destruirla públicamente".

Venta de entradas

Desde la productora The Fanlab confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema Puntoticket, comenzando este jueves 12 de noviembre, a las 10:00 horas.

Los precios de los tickets van desde los 39.000 a 49.000 pesos, más cargo por servicio.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada