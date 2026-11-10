Tarja Turunen, histórica voz de Nightwish, vuelve a Chile: Fecha, recinto y entradas

Tarja Turunen, la histórica voz de la banda finlandesa de metal sinfónico Nightwish, regresa a Chile con un show en solitario.

La soprano finlandesa trae a los escenarios nacionales su gira "Frisson Live 2027", presentándose el próximo 7 de junio en el Teatro Coliseo, en Santiago.

El espectáculo llega de la mano de su más reciente álbum, "Frisson Noir", lanzado en junio pasado y donde tiene colaboraciones con figuras como Marko Hietala, Apocalyptica, Dani Filth y Chad Smith.

Nightwish fue duramente criticada por el despido de Turunen al final de su gira de 2005 mediante una carta abierta publicada en la web oficial del grupo, con la propia cantante asegurando posteriormente que la banda quería "destruirla públicamente".

Venta de entradas

Desde la productora The Fanlab confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema Puntoticket, comenzando este jueves 12 de noviembre, a las 10:00 horas.

Los precios de los tickets van desde los 39.000 a 49.000 pesos, más cargo por servicio.