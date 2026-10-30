The Orchestra: "Somos humanos y estamos celebrando ser humanos en vez de IA"

El grupo The Orchestra, que revive el legado de los británicos Electric Light Orchestra, regresa este viernes a Chile y dos de sus integrantes, Eric Troyer y Glen Burtnik, reivindicaron el valor de lo humano frente a la inteligencia artificial (IA), que todavía no tiene cabida en el escenario.

Al conversar con Cooperativa previo a su show en Gran Arena Monticello, Burtnik celebró el reencontrarse con el público chileno, destacando "el hecho de que seamos seres humanos, personas de carne y hueso que subimos al escenario para cantar y tocar música en directo ante un público maravilloso, sigue siendo algo en lo que la IA aún no tiene cabida".

"Sobre el escenario, estamos en este pequeño y maravilloso lugar en el que la IA realmente no nos afecta. Pero todo lo demás en la vida está muy invadido por la IA…", reflexionó el músico, aunque "ese momento tan bonito en el que salimos al escenario y tocamos esta maravillosa música para este público increíble, eso es puramente humano. Somos humanos y estamos celebrando ser humanos en vez de IA".

Troyer también abrazó la condición humana por encima del algoritmo, acentuando que "somos humanos de verdad que tocamos música real".

"Hasta dónde llegará la IA y si acabará matándonos a todos, ¿quién sabe? Sin duda, es una posibilidad", agregó entre risas, aunque sí apuntó a su uso como "herramienta útil" en la música. "Puedo pedirle a la IA que haga un arreglo diferente de una canción que he compuesto y me propone algo ligeramente distinto y que se puede usar. Sigue siendo una canción que he compuesto yo. Por eso, ya sabes, no me siento demasiado mal al respecto. Pero sí, está mejorando cada vez más y pronto sustituirá a muchas, muchas más cosas que normalmente hacemos los humanos y que nos gusta hacer".

"De todos modos", agregó Troyer, "tarde o temprano todos vamos a morir", sacando risas en su compañero de banda por la "felicidad" y "optimismo" que trajo a la conversación.

"Nos encanta el público de Chile. Nos cantan, es un espectáculo increíble", destacó Troyer sobre los fans chilenos. (Foto: The Fanlab)

Celebran al público chileno: "El entusiasmo se nota, y eso nos ayuda"

En su retorno a los escenarios chilenos, Troyer -que proviene de ELO Part II- y Burtnik -exmiembro de Styx- reconocieron su cariño por el público nacional y dieron cuenta de las canciones de ELO que siempre son solicitadas en su setlist.

La gran infaltable es "Last Train to London", además de "Evil Woman" y "Telephone Line", sumándose también entre las peticiones "Confusion" y "Sweet Talkin' Woman". Por supuesto, nunca puede faltar "Mr. Blue Sky", aunque también pueden escucharse algunas sorpresas menos comunes, como "Twilight".

"Nos encanta el público de Chile. Nos cantan, es un espectáculo increíble. Cuando las cosas se animan, y la gente empieza a bailar y a cantar enseguida, es sencillamente genial. El entusiasmo se nota, y eso nos ayuda", expresó Troyer.

Burtnik coincidió con su compañero, describiendo a los fans chilenos como "un público genial e inolvidable", dando cuenta de lo sorpresivo que siempre es encontrarse con sus seguidores en el fin del mundo.

"Será una gran fiesta, como siempre, pero nos encanta ese entusiasmo. Nos ayuda a nosotros también. Bueno, estamos emocionados por volver. Pero una vez que estemos allí, en el escenario, frente a ese maravilloso público chileno, sin duda será hora de celebrar", aseguró, a horas de volver a reencontrarse con sus fans nacionales.