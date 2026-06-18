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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

The Orchestra regresa a Chile, con dos miembros de ELO

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El grupo The Orchestra, que revive el legado de los británicos Electric Light Orchestra, anunció su regreso a Chile, con dos miembros de ELO en su formación.

La banda incluye a Mik Kaminski, miembro de ELO entre 1973-1980 y 1981-1986; y a Dave Morgan, músico de gira de ELO entre 1981 y1986; además de músicos que luego participaron del proyecto ELO Part II.

El show será el 30 de octubre en Arena Monticello y tiene entradas a la venta a través de Ticketmaster, con valores entre 29.900 y 102.350 pesos.

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