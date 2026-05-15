The Rasmus confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y entradas

El grupo The Rasmus confirmó su regreso a Chile en el marco de la gira promocional de su más reciente disco "Weirdo".

Los finlandeses retornarán de la mano de su gira internacional "Weirdo Tour", aunque también sonarán algunos de sus clásicos como el himno "In the Shadows".

Esta será la cuarta presentación de The Rasmus en el país tras su debut en 2006 y sus visitas en 2018 y 2023.

La presentación de The Rasmus se realizará el 29 de octubre en el Teatro Cariola. Las entradas para este concierto se pueden encontrar en Passline con valores que parten en los $42.000.