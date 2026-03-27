Ticketmaster detalla el proceso de venta de entradas para los shows de BTS en Chile

La compañía Ticketmaster entregó detalles y recomendaciones de cara a venta de entradas para los shows que BTS ofrecerá en el Estadio Nacional entregó octubre de 2026.

Se espera que la demanda proyectada sea superior a la disponibilidad, por lo que la ticketera llamó a los fans del grupo a cumplir con los requisitos antes de enfrentar la venta anticipada este 7 de abril.

Está será exclusiva para quienes poseen la ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y hayan completado exitosamente su registro previo a través de la plataforma Weverse.

La compañía organizadora fue enfática en recordar que, si bien este proceso permite la participación en la venta anticipada, no garantiza la obtención de un boleto.

Además Ticketmaster recomienda a los fans revisar con detenimiento las condiciones de venta ya informadas, verificar que la cuenta en Ticketmaster Chile esté activa y lista, y contar con el número de membresía al momento de acceder al sistema.

¿Cuántas entradas se pueden comprar?

Se estableció un límite de cuatro tickets por show por persona. Además, la venta operará con el ya conocido mecanismo de fila virtual.

Las entradas serán gestionadas en un formato completamente digital, asociadas al ecosistema oficial de Ticketmaster. Finalmente, el proceso culminará con la venta general de entradas, programada para el 10 de abril.