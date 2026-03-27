BTS en Chile: Confirman fechas, recinto y venta de entradas

La productora DG Medios finalmente confirmó las coordenadas para los dos conciertos que dará el grupo BTS en Chile en octubre próximo en el marco de su gira de reunión.

La banda K-pop estará los días 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional presentando su gira "ARIRANG", con la que también promocionan su más reciente disco de estudio.

Pese a que se anunciaron hace semanas, los eventos se encontraban en vilo luego de que el Ministerio del Deporte anunciara que los eventos deporitvos serían priorizados sobre espectáculos de otra índole.

Venta de entradas

Las entradas para los esperados conciertos de BTS en Chile tendrán una venta anticipada para fans de BTS desde las 13:00 horas de este 7 de abril.

Las entradas en venta general estarán disponibles a partir del viernes 10 de abril a las 13.00hrs en Ticketmaster.