El cantante Till Lindemann confirmó un segundo concierto en Chile luego de agotar las entradas para su primera presentación.

El líder de Rammstein llegará a Santiago con su gira mundial y un espectáculo que promete "una narrativa oscura y teatral y un sentido del humor provocador", según la producción.

Lindemann, de 63 años, cuenta con una nutrida carrera musical junto al grupo alemán, pero también tiene tres discos solistas de estudio.

Fecha y entradas

El segundo show de Till Lindemann en el Teatro Caupolicán quedó agendado para el miércoles 21 de abril de 2027, sumándose al sold out del 20 de abril.

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles a las 10:00 horas de este miércoles 25 de noviembre en Puntoticket.

Ambos shows de Till Lindemann son aptos sólo para mayores de 18 años.