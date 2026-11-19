Tortoise, Sam Prekop, Dinastía Moon y Lavina Yelb se darán cita en Santiago el 6 de marzo de 2027, como protagonistas de una nueva versión del Tiny Fest, evento que se centra en la música experimental contemporánea.

La principal banda del festival, Tortoise, nació en Chicago en 1990 y es considerada responsable del auge del post-rock a fines del siglo pasado.

Además de los shows en el Teatro La Cúpula, el evento buscará entregar una experiencia completa, sumando distintas expresiones artísticas y culturales, así como exposiciones, instalaciones artísticas, propuestas gastronómicas y venta de música y merchandising.

Las entradas, a la venta a través de Puntoticket y solamente para mayores de 18 años, tienen un valor general de 48.300 pesos.