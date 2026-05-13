Trueno vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

El rapero Trueno anunció su regreso a Chile para presentar su aclamado nuevo disco "TURR4ZO".

Tras su comentado paso por el programa de Jimmy Fallon en Nueva York, el artista argentino se embarcará en una gira global que lo traerá al país en el último trimestre del año.

Con 24 años el rapero ha sabido imponer su nombre en la industria, logrando hitos como su actuación en el Festival de Viña del Mar, sus dos triunfos en los Latin Grammy y su nominación al Grammy en 2026 por su disco "El último baile (deluxe)".

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Trueno en Chile quedó agendado para el próximo 9 de octubre en el Movistar Arena.

Las entradas comenzarán a venderse a las 10:00 horas de este 18 de mayo en sistema Puntoticket.