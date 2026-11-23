Decenas de usuarios han denunciado problemas durante el proceso de venta de entradas para el concierto que Faith No More dará en Chile en 2027.

La preventa para clientes de un banco inició a las 13:00 horas de este lunes en la plataforma Puntoticket. Si bien miles de clientes pudieron completar la transacción, otro numeroso grupo ha experimentado errores durante el proceso de compra.

El mensaje que han recibido asegura que existe "un error de conexión con el servicio" del banco que auspicia la preventa.

Según informó la ticketera el stock de entradas para la fase de preventa era de 17 mil boletos.