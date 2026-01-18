Sting debutó su musical "El último barco" en Amsterdam
El legendario músico británico Sting llegó a Amsterdam junto a su esposa, Trudy Styler, para el estreno mundial de su musical "The Last Ship" ("El último barco"), que se presentará en Holanda hasta el 1 de febrero, para luego trasladarse a París y Brisbane.
La obra de Gordon Thomas Sumner, su verdadero nombre, tuvo su debut en 2014, pero sin el éxito que se esperaba en su paso por Broadway, y con luego funciones seleccionadas en Reino Unido, Canadá y EE.UU., por lo que ahora se trata de una versión "reescrita" por el otrora bajista y vocalista de la banda The Police.
