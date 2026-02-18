Síguenos:
Francisco González lideró el triunfo de O'Higgins ante Bahía en El Teniente

El delantero argentino Francisco González lideró al triunfo de O'Higgins por 1-0 ante Bahía al anotar el único tanto del encuentro, disputado en el Estadio El Teniente por la ida de la fase dos de la Copa Libertadores.

