Con Erick Pulgar: El once inicial de Flamengo para la Recopa Sudamericana
Este será el once inicial de Flamengo para enfrentar a Lanús en la Recopa Sudamericana que se disputará este jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT). El volante chileno Erick Pulgar estará entre los titulares.
