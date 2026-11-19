La emblemática banda británica The Beatles publicó este jueves un nuevo videoclip de su canción "In my life", de 1965, protagonizado por el joven actor de "Adolescencia" Owen Cooper y con su Liverpool natal como telón de fondo.

Esta nueva versión -con mezcla de 2026- del tema del cuarteto formado por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison forma parte de la edición especial y ampliada de su álbum "Rubber Soul" (1965), publicada a principios de octubre.

El videoclip, encabezado por Cooper, está dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, relatando una historia de amor y música a través de varias generaciones y recorre algunos de los monumentos más emblemáticos de Liverpool, así como aquellos lugares vinculados con The Beatles y sus canciones, como Strawberry Fields.

El joven actor, de 16 años, obtuvo reconocimiento internacional tras su debut en la serie británica de Netflix "Adolescencia" y, como aficionado confeso del cuarteto de Liverpool, ha referenciado a The Beatles a la hora de recoger algunos de los premios que se le han otorgado.

"En palabras de John Lennon: no conseguirás nada si no tienes la visión de imaginarlo. Así que, creo que solo necesitas tres cosas para ser exitoso: una obsesión, un sueño y, en tercer lugar, a The Beatles", comentó Cooper el pasado mayo en su discurso de aceptación del BAFTA de Televisión al mejor actor de reparto por la mencionada serie.