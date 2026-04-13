The Cranberries homenajea a Dolores O'Riordan a 33 años de su primer álbum

El baterista de The Cranberries, Fergal Lawler, aún se emociona cuando recuerda a la cantante Dolores O'Riordan (1971-2018), una de las voces más reconocibles del rock de los 90, y la vuelve a escuchar en la edición de lujo que la banda ha decidido lanzar como tributo a la irlandesa tras los 33 años de su primer álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".

"No ha sido algo que hayamos planeado en detalle, simplemente ocurrió, y eso también forma parte de lo especial que tiene este proyecto, que no nace de una estrategia, sino de algo más natural. Es un tributo y un gran acto de respeto hacia Dolores", explicó el músico de 55 años en entrevista con EFE.

A más de ocho años de que la artista fuera encontrada sin vida en la bañera de un hotel, Lawler consideró que los aficionados de la banda "merecían" poder escuchar una vez más temas como "Sunday".

Por ello, lo que iba a ser una revisión de sonido para Dolby Atmos, pasó a convertirse en una edición casi de coleccionista, la cual se lanzará el próximo 22 de mayo.

Esta reciente publicación contará con nuevas mezclas de los temas, notas artísticas de la banda sobre cada canción y, lo más importante, con dos versiones realizadas por las mexicanas Bratty y ANASOF de los temas "Linger" y "Dreams", respectivamente, siendo esta última cantada en español.

"Dolores siempre tuvo un gran respeto por la gente de Latinoamérica, le habría encantado la idea, ella siempre quería inspirar a jóvenes artistas. Me gustó que estuviera en español, lo hace especial para la audiencia latinoamericana", explicó Lawler sobre la elección de las artistas.

La banda siempre se sintió agradecida por la gran cantidad de covers que se realizaron en la década de los '90 de "Dreams", un gesto "halagador y de muy buen gusto", dijo Lawler entre risas.

Piden "paciencia" sobre un posible documental

Han pasado poco menos de siete años desde la disolución de la banda tras la publicación de su último álbum, "In the End" (2019), y Lawler es consciente de que, en pleno auge de las plataformas de streaming, es inevitable que cuenten con su propio documental, aunque pidió paciencia a los aficionados para encontrar la forma "respetuosa" de llevarlo a cabo.

"Es encontrar a la persona correcta en la que puedas confiar que va a contar la historia con gusto y respeto a Dolores. Lo vamos a hacer, pero va a tomar tiempo", apuntó, aún sin aceptar la partida de la cantante.

El actual compositor reconoció que "sería bonito" para los fans contar algunas historias algunas desconocidas que sucedieron y narrar de manera próspera cuál fue el recorrido de The Cranberries, que pasaron de ser teloneros de bandas como Suede a tener más de 30 millones de escuchas mensuales en Spotify.

"Va a ser muy duro volver a ver todo ese material, a escuchar entrevistas con Dolores. Es algo demasiado emocional que sobrellevar", sentenció.