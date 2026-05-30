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Tópicos: Magazine | Música

The Killers encendió la final de la Liga de Campeones en Budapest

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda estadounidense encabezó la previa al partido entre el PSG y Arsenal.

The Killers encendió la final de la Liga de Campeones en Budapest
 EFE

"Human" y "Mr. Brightside" fueron parte del espectáculo.

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La banda estadounidense The Killers encendió los fuegos en la final de la Liga de Campeones, en el Puskás Aréna en Budaspest, Hungría, este sábado.

El legendario cuarteto brilló como el espectáculo inaugural de la flamante final de la Champions League 2025/26, con el fútbol europeo preparándose a conocer a su nuevo monarca entre París Saint Germain y Arsenal.

La emblemática banda liderada por Brandon Flowers no solo interpretó "When You Were Young" y "Human", sino que también encendió el espectáculo deportivo con "All The Thing I've done" y el clásico "Mr. Brightside".

The Killers cuenta con más de 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y están trabajando en su octavo disco de estudio.

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