The Rolling Stones anuncian su nuevo disco "Foreign Tongues": Aparecerá Paul McCartney y The Cure

The Rolling Stones anunció en redes sociales que su nuevo álbum de estudio, "Foreign Tongues", saldrá a la venta el próximo 10 de julio.

La banda británica agregó en un breve comunicado que el nuevo disco, cuyo primer sencillo es "In the Stars", está "arraigado en el blues, el country y el rock".

Se trata de su primer trabajo de estudio desde "Hackney Diamonds" (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy.

En el clip promocional de este nuevo trabajo se anunció la producción de Andrew Watt (Ozzy Osbourne) y las colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre otros.

Además se confirmó que el álbum contemplará la última grabación que el baterista Charlie Watts (1941-2021) realizó en vida.

Formados en Londres en 1962, The Rolling Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como "(I Can't Get No) Satisfaction,Paint It Black" o "Start Me Up", además de 14 álbumes número uno y ocho sencillos en lo más alto de las listas en Reino Unido.