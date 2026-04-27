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Tópicos: Magazine | Música

Trabajador muere durante montaje del escenario de Shakira en Copacabana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima fue afectada por el desplome de una parte del escenario.

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Un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que Shakira ofrecerá el sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, murió este domingo en un accidente laboral, informaron fuentes oficiales.

La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía Militar de Río en una nota.

De acuerdo con el testimonio de otros empleados citados por el Cuerpo de Bomberos, el joven "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación".

Cuando llegaron los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros. Recibió primeros auxilios in situ y rápidamente fue conducida a un hospital, pero no resistió las heridas.

En tanto, la Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La compañía Bonustrack, organizadora del show, lamentó lo sucedido en un comunicado y prestó "todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable (del trabajador fallecido), a su equipo y a los familiares de la víctima".

Río de Janeiro se prepara para recibir a Shakira con un megaconcierto gratuito en Copacabana que podría reunir a cerca de dos millones de personas, en línea con recientes espectáculos multitudinarios en la ciudad.

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