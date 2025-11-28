Una fan le arranca cuatro rastas a Lenny Kravitz en concierto en Australia

Durante su gira Blue Electric Light, Lenny Kravitz vivió un percance inesperado en Brisbane, Australia, cuando se acercó a sus fans mientras interpretaba "Let Love Rule", y una seguidora le arrancó cuatro rastas en su intento por tocarlo.

El artista, de 61 años, relató con humor lo sucedido en sus historias de Instagram: "Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza, ¿saben lo duro que hay que jalar para que se salgan de mi cabeza? ¡Vaya, nena!".

Añadió que este hecho no cambia el panorama de sus shows: "No voy a dejar de salir durante 'Let Love Rule', porque es nuestro momento juntos".

Kravitz también aprovechó para destacar su emoción por volver a Australia y Nueva Zelanda tras años de ausencia: "Le está dando a mi alma la energía más hermosa", escribió en sus redes sociales.

Cuatro rastas

Las imágenes del momento se compartieron rápidamente en redes sociales, mostrando cómo el personal de seguridad acudió al escenario mientras el cantante se tocaba la cabeza, evidenciando la intensidad del percance.

🙈😱¡Fue una verdadera locura! Fan le jala y arranca cabello a Lenny Kravitz



El músico de 61 años reveló, mediante un video compartido en sus historias de Instagram que después del concierto donde una fan emocionada le arrancó varias rastas mientras interpretaba uno de sus temas… pic.twitter.com/wOJfxN6U4m — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 26, 2025

Pese a la acción de la fan, el público continuó disfrutando del espectáculo y Kravitz mantuvo su habitual cercanía y actitud con sus seguidores.