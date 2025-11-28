Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.3°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Una fan le arranca cuatro rastas a Lenny Kravitz en concierto en Australia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante continuó su espectáculo pese al incidente y compartió en redes su reacción, asegurando que seguirá interactuando con el público durante sus shows.

Una fan le arranca cuatro rastas a Lenny Kravitz en concierto en Australia
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante su gira Blue Electric Light, Lenny Kravitz vivió un percance inesperado en Brisbane, Australia, cuando se acercó a sus fans mientras interpretaba "Let Love Rule", y una seguidora le arrancó cuatro rastas en su intento por tocarlo.

El artista, de 61 años, relató con humor lo sucedido en sus historias de Instagram: "Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza, ¿saben lo duro que hay que jalar para que se salgan de mi cabeza? ¡Vaya, nena!".

Añadió que este hecho no cambia el panorama de sus shows: "No voy a dejar de salir durante 'Let Love Rule', porque es nuestro momento juntos".

Kravitz también aprovechó para destacar su emoción por volver a Australia y Nueva Zelanda tras años de ausencia: "Le está dando a mi alma la energía más hermosa", escribió en sus redes sociales.

Cuatro rastas

Las imágenes del momento se compartieron rápidamente en redes sociales, mostrando cómo el personal de seguridad acudió al escenario mientras el cantante se tocaba la cabeza, evidenciando la intensidad del percance.

Pese a la acción de la fan, el público continuó disfrutando del espectáculo y Kravitz mantuvo su habitual cercanía y actitud con sus seguidores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada