Maynard James Keenan, el cantante del grupo Tool, habló del fanatismo del expresidente Gabriel Boric por la música de su banda.

En conversación con La Tercera, el artista señaló que "los políticos son políticos" y aseguró que a Boric "no lo conozco personalmente".

"No tengo ni idea. Así que no podría formarme una opinión sobre él. Pero creo que, en general, cuando uno ocupa un cargo político como él u otras personas en nuestro estado o en nuestro país, llegaron allí de alguna manera y le deben mucho a mucha gente", complementó.

En 2025 Tool debutó en Chile con un show en Lollapalooza y en el ex Movistar Arena. Durante esa visita Boric sostuvo una reunión de carácter personal con los miembros del grupo, a excepción de Maynard James Keenan, quien no asistió.

Este domingo 29 de noviembre Keenan volverá a presentarse en Santiago con sus bandas A Perfect Circle y Puscifer, una cita a la que podría asistir el exmandatario. "He escuchado rumores de que tal vez aparezca en el espectáculo", señaló.